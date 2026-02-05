Kollision im Gegenverkehr in Südhessen: 68-Jähriger stirbt
Ein Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab. Die Ursache ist unklar – Ermittler prüfen auch medizinische Hintergründe. Der Wagen des Mannes prallt gegen ein anderes Fahrzeug.
Lautertal (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenprall von zwei Autos auf der Bundesstraße 47 in Südhessen ist ein 68 Jahre alter Fahrer gestorben. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann aus bisher ungeklärten Gründen in Lautertal (Kreis Bergstraße) in den Gegenverkehr. Sein Fahrzeug kollidierte mit einem anderen Auto und fuhr gegen eine Mauer.
Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 68-Jährige noch an der Unfallstelle. Ob seine Verletzungen oder ein medizinischer Grund die Todesursache sei, müsse bei weiteren Ermittlungen geklärt werden, teilte die Polizei mit.