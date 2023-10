Dieburg (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer ist am Mittwochmorgen von einer Straße in Dieburg abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Sein Fahrzeug sei mit einem geparkten Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der 70-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, eine medizinische Ursache werde als Unfallgrund nicht ausgeschlossen. Die Straße wurde für eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.