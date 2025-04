Kommandeur: Deutschland wäre Drehscheibe für Aufmarsch

Stuttgart (dpa/lsw) - Sollte es an der Nato-Ostflanke zu einer Eskalation kommen, hätte das nach Einschätzung des Chefs des Landeskommandos Baden-Württemberg auch spürbare Auswirkungen auf Deutschland und Baden-Württemberg. «Der Aufmarsch - der stattfinden muss, bevor es zum ersten Schuss kommt, damit es abschreckend wirkt - der wird zu 99 Prozent durch Deutschland gehen. Deutschland ist Drehscheibe für den alliierten Aufmarsch, für den ganzen Nachschub, der nach Osten laufen muss», sagte der Kapitän zur See, Michael Giss, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.