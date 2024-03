FDP setzt auf nachhaltige Finanzen und Zukunftsprojekte

Die Überraschung bei der Vorstellung der FDP-Gemeinderatskandidaten für die Wahl am 9. Juni in Hirschberg blieb aus. Der 40-jährige Fraktionssprecher Oliver Reisig und der 60-jährige Gemeinderat Tobias Rell führen die Liste an. „Wir haben eine bunte, dynamische und gut gemischte Gruppe aus Frauen und Männern“, sagte der Fraktionschef Reisig bei der Vorstellung der Kandidaten: „Mit dieser starken Liste streben wir den dritten Sitz im Gemeinderat an.“ „Wir geben der Zukunft Hirschbergs eine Stimme“ – so lautet der Wahlslogan.

Nachhaltige Finanzen

Markus Kunz der Jüngste

Der 25-jährige Student Markus Kunz ist der Jüngste auf der Liste und steht auf Platz 7. Er interessiert sich für attraktive Freizeitmöglichkeiten für junge Menschen. Ihm folgt auf Platz 8 der 40-jährige Allgemeinmediziner Alexander Tecl, dem Gesundheit, Infrastruktur, Ortsentwicklung und die Spielplatzsanierung am Herzen liegen. Platz 9 hat die 42-jährige Stephanie Laudat, Office-Managerin in einer Rechtsanwaltskanzlei, inne. Ihr Steckenpferd sind attraktive Schul- und Betreuungseinrichtungen für Familien. Die Stärkung der Feuerwehr und ein vielfältiges Freizeit- und Kulturangebot nennt der 42-jährige Account-Manager Josip Kopcic als Ziel. Er ist auf Platz 10. Ihm folgt auf Platz 11 die 31-jährige pharmazeutisch-technische Assistentin Kim Arnold-Kreis. Auch ihr liegt die Jugend am Herzen. „Eine Gemeinde zum Wohlfühlen“, nennt die Verkäuferin Ramona Tonenchi als Ziel. Sie findet sich auf Platz 12. Der Versicherungskaufmann und TCL-Vorsitzende Andreas Stadler, der bereits für die FDP am Ratstisch als beratendes Mitglied sitzt, belegt den 13. Platz. Ortsgestaltung, Unterstützung des Ehrenamts, Naherholung und Verkehr sind die Schwerpunkte des 65-Jährigen. Jugendarbeit und Sport nennt der 55-jährige Diplom-Ingenieur Dr. Cord Stähler als seine Schwerpunkte. Er steht auf Platz 14. Der 69-jährige Rechtsanwalt Norbert Klein, Gründungsmitglied der Bürgerstiftung, ist auf dem 15. Platz. Ortsgestaltung, Natur und Kultur sind seine Themen. Der 36-jährige regionale Vertriebsleiter Michael Bähr, der Hirschberg als attraktiven Wohn- und Arbeitsort mitgestalten will, findet sich auf dem 16. Platz. Platz 17 gehört dem 71-jährigen Diplom-Ingenieur Werner Neubauer, dem Verkehr, Energie und Natur am Herzen liegen. Platz 18 gehört der 32-jährigen Verwaltungsfachangestellten Julia Klein, die sich für die Ortsentwicklung starkmachen will.