Grüne Liste Hirschberg nominiert ihre Kandidaten

Die Grüne Liste Hirschberg (GLH) legt vor. Sie hat am Sonntag als Erste die 18 Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni nominiert (wir berichteten). Die anderen Fraktionen von Freien Wählern, CDU, SPD und FDP werden in den nächsten Wochen nachziehen. Der Grund für die Verspätung: Auf deren Listen finden sich mitunter noch weiße Flecken. Recht flott lief die Nominierung im Anbau der Alten Turnhalle in Großsachsen, die vom ehemaligen GLH-Vorsitzenden Egon Müller geleitet wurde. Jeder Kandidat stellte sich in wenigen Minuten vor. Dann wurden die Listenplätze 18 bis 7 en bloc geheim gewählt; über die restlichen Plätze musste einzeln abgestimmt werden. 24 Mal – also einstimmig – hieß es Ja. Somit stand die Liste. Darauf finden sich 10 Großsachsener und acht Leutershausener. Dies verleitet den Versammlungsleiter Müller zu dem Spruch: „Die Großsachsener haben die Nase vorn.“ GLH-Fraktionschefin Monika Maul-Vogt, die als Spitzenkandidatin ins Rennen geht, korrigierte ihn: „Hirschberg hat die Nase vorn.“ Müller sprach nach dem Dank an alle Bewerber noch die Hoffnung aus, dass Hirschberg ein Antreten der AfD erspart bleibe: „Die vielen Demos der letzten Tage geben mir Mut.“