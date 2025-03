Hirschberg-Leutershausen: Mehrheit stimmt für Neubaugebiet „Rennäcker“ 

Hirschberg. Im Leutershausener Gewann „Rennäcker“ soll das nächste Neubaugebiet entstehen. Es könnte Platz für rund 550 Menschen bieten. Die Mehrheit des Gemeinderats, bestehend aus Freien Wählern (FW), CDU, FDP, SPD und Bürgermeister, votierte am Dienstagabend für den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans. Wenig überraschend lehnte die Grüne Liste Hirschberg (GLH) ab. Jetzt sind die Eigentümer der Grundstücke am Zug. Lehnen sie ab, würde die Gemeinde Hirschberg andere Flächen in Betracht ziehen, was sie eigentlich nicht will.