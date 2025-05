Widerstand gegen Pläne für Neubaugebiet in Hirschberg

Hirschberg. Es ist laut der Bürgerinitiative (BI) Hirschberg wieder passiert: Am 25. März wurde im Gemeinderat ein Aufstellungsbeschluss für ein Neubaugebiet in den Rennäckern unterhalb der B 3 in Leutershausen gefasst. Damit wurde ein für die Gemeinde weitreichender Sachverhalt geschaffen, ohne im Vorfeld alle wichtigen Aspekte zu betrachten, die Bevölkerung einzubeziehen und sie umfassend über die Konsequenzen eines solchen Vorhabens zu informieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Gegner des geplanten Neubaugebiets. Das Neubaugebiet sei damit initiiert und könne nur noch durch ein Bürgerbegehren gestoppt werden.