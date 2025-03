Diskussion um Neubaugebiet in Hirschberg geht weiter 

Hirschberg. Manfred Maurer von der Bürgerinitiative Hirschberg (BI) wird sich am Dienstag erst einmal alles anhören, was der Gemeinderat zum geplanten Neubaugebiet „Rennäcker“ in Leutershausen sagen wird. Klar ist jetzt schon, dass die Mehrheit aus Freien Wählern (FW), CDU, FDP, SPD und Bürgermeister Ralf Gänshirt für die Ausweisung ist. Lediglich die Grüne Liste Hirschberg (GLH) und die BI lehnen es ab. Zum einen zweifeln sie den Bedarf an, zum anderen wollen sie keinen derartigen Eingriff in die Natur. Die Befürworter hingegen argumentieren mit der rückläufigen Bevölkerungszahl. Außerdem würden junge Familien keinen Wohnraum in Hirschberg finden. Dem möchte die Gemeinderatsmehrheit und die Verwaltung entgegenwirken.