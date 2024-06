Gemeinderatswahl in Hemsbach: Freie Wähler stürzen tief

Dem neuen Hemsbacher Gemeinderat wird keine neue, aber eine neu gewählte Partei angehören. Die FDP, die 2019 noch nicht zur Wahl stand, erreichte auf Anhieb 14,5 Prozent der Stimmen. Die Freien Wähler, vor fünf Jahren immerhin zweitstärkste Fraktion, erlebten dagegen erdrutschartige Verluste. Ein deutliches Minus gab es auch bei der Grün-Bunten Liste. Die SPD legte zu, CDU und Pro Hemsbach kommen ihrem Wahlergebnis von vor fünf Jahren relativ nah.

Die CDU blieb stärkste Kraft bei der Gemeinderatswahl am Sonntag. Sie vereinte 24,8 Prozent der Stimmen auf sich, 0,8 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. An die zweite Stelle setzte der Wähler die SPD, die zwei Punkte zulegte auf 20,3 Prozent. Es folgen drei Parteien und Wählervereinigungen, die dicht beieinanderliegen, aber mit gänzlich unterschiedlichen Voraussetzungen kandidierten: Die Wählergruppe Pro Hemsbach kommt auf 14,6 Prozent, FDP und Freie Wähler auf 14,5 Prozent. Für die PH bedeutet dies ein leichtes Minus von 0,6 Punkte, für die Freien Wähler einen massiven Verlust von 10,7 Punkte. Die Liberalen sind bereits mit einer vierköpfigen Fraktion im Hemsbacher Gemeinderat vertreten, die in der zurückliegenden Wahlperiode von anderen Fraktionen übergetreten sind. Verluste in Höhe von 4,5 Punkten musste die Grün-Bunte Liste (GBL) hinnehmen.

An der Zahl ihrer Sitze ändert sich dadurch nichts. Die Grün-Bunte Liste behält drei Sitze im neuen Gemeinderat, ebenso viele wie Pro Hemsbach und die FDP. Die Freien Wähler haben hingegen nur noch drei Sitze anstelle der sechs, die sie 2019 erreichten, und der vier, die ihr nach den Übertritten von Andreas Wiegand und Frank Martijn zur FDP geblieben waren. Die SPD bleibt bei vier Sitzen, die CDU hält sechs Sitze – so viele, wie sie auch bei der Gemeinderatswahl 2019 erhalten hatte.

Acht neue Stadträte wird das Gremium haben. Bei der CDU wurden Paula Vondung, Fabian Lühnsdorf und Manuel Schwindt neu in das Gremium gewählt. Auch die SPD-Fraktion hat zwei neue Mitglieder: Clemens Domeier und Elke Wörmann-Wiese, Letztere war bereits bis zum Jahr 2000 Mitglied in dem Gremium. Neu sind ferner die beiden GBL-Stadträte Mathias Härig und Petra Schulz-Lorenz sowie Dr. Birgit Dick von der FDP. Nicht alle Stadträte wurden wiedergewählt: So wird dem neuen Gemeinderat SPD-Fraktionschef German Braun nicht mehr angehören, bei den Freien Wähler schaffte Wolfram Ligeika nicht mehr den Sprung in den Gemeinderat, bei der Grün-Bunten Liste scheiterte Ulrike Morr.

Stimmenkönig der Wahl wurde Denis Klefenz, der auf der CDU-Liste antrat. Er erreichte 3949 Stimmen. Knapp dahinter liegt FW-Fraktionschef Ernst Hertinger mit 3933 Stimmen. An dritter Stelle folgt PH-Fraktionssprecherin Marlies Drissler mit 2782 Stimmen.

Klefenz als BM-Kandidat?

Erste Reaktionen der Fraktionen fielen überwiegend positiv aus. Der wiedergewählte CDU-Stadtrat Denis Klefenz zeigte sich freudig überrascht über sein gutes Abschneiden. Er habe sich im Wahlkampf eher zurückgehalten. Umso erstaunlicher sei es, dass er Stimmenkönig geworden sei. Daher könne er nicht alles falsch gemacht haben. Sein persönliches Wahlergebnis gebe ihm neue Motivation und neuen Antrieb, noch besser zu werden, formulierte Klefenz. Er wollte auch nicht ausschließen, bei der Bürgermeisterwahl 2027 zu kandidieren. Das Ergebnis der CDU habe er schlechter erwartet, räumte Klefenz ein und verwies auf die Unbekannte FDP. Erfreulich sei, dass seiner Fraktion eine deutliche Verjüngung gelungen sei. Der Altersdurchschnitt liege jetzt bei unter 40 Jahren. Von der nächsten Wahlperiode erwartet er Entscheidungen zur Sanierung der Hans-Michel-Halle und dem BIZ-Neubau.

German Braun verpasst Wiedereinzug

Des einen Freud ist des anderen Leid: SPD-Fraktionschef German Braun hat den Wiedereinzug in den Gemeinderat knapp verfehlt. Einige Zeit sah es so aus, als ob die SPD einen Sitz hinzugewinnen würde, dann hätte es gereicht. Braun nahm es aber mit Fassung und freute sich, dass mit Frauke Aschemann und Clemens Domeier jetzt gleich zwei jüngere SPD-Mitglieder der Fraktion angehören werden. Die SPD habe einen guten Wahlkampf und in den zurückliegenden Jahren auch eine gute Politik gemacht. Das habe der Wähler honoriert und seiner Partei Zugewinne beschert.

PH an dritter Stelle

Auch PH-Fraktionschefin Marlies Drissler sprach von einem guten Abschneiden ihrer Wählergemeinschaft. Ihre Gruppe sei vom Wähler an dritte Stelle gesetzt worden. 2019 war Pro Hemsbach auf dem letzten Platz gelandet. Damit habe der Wähler die Arbeit von Pro Hemsbach im Gemeinderat honoriert. Persönlich freue sie auch ihr Einzelstimmenergebnis und die Tatsache, dass die Zahl der Frauen im Gemeinderat auf neun steige. Ihre Fraktion trägt dazu nicht unwesentlich bei; sie ist nämlich rein weiblich.

FDP-Fraktionschef Andreas Wiegand räumte ein, dass er darauf gehofft habe, die vier Sitze seiner Fraktion zu halten. Das Wahlergebnis gehe jedoch in Ordnung – angesichts des Bundestrends und der Tatsache, dass die Liberalen von null aus gestartet seien. Ziel müsse sein, das Beste für Hemsbach zu erreichen, sagte Wiegand und nannte als brennende Themen für den neuen Gemeinderat die Sanierung der Hans-Michel-Halle, die Nutzung des ehemaligen Lehrerwohnhauses für die Goetheschule und ein Erfolg für die gerade eingeführte Zentrale Vormerkung für die Vergabe von Kindergartenplätzen.

Die Wahlverlierer

Großer Wahlverlierer sind die Freien Wähler. Deren Fraktionschef Ernst Hertinger konnte allerdings mit dem Ergebnis leben. Lieber wäre es ihm gewesen, wenn die FW ihre vier Sitze gehalten hätten, aber drei gingen auch in Ordnung. „Wir müssen damit umgehen, ob es uns passt oder nicht.“ Als Grund für den Verlust an Wählerstimmen und Sitzen nannte er die Übertritte der beiden früheren FW-Stadträte Martijn und Wiegand zur FDP sowie den Umstand, dass die FW-Liste nur zwölf und nicht 22 Kandidaten enthalten habe. Damit hätten die Freien Wähler ihr Stimmenpotenzial nicht voll ausgeschöpft bei all jenen Wähler, die die Stimmzettel unverändert abgegeben haben.