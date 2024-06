Gemeinderatswahl: Laudenbacher CDU liegt über 50 Prozent

SPD erreicht 31,6 Prozent

Sie erreichte 3250 Stimmen. Damit hat sie auch die meisten Stimmen aller Kandidaten erreicht. An das Einzelstimmenergebnis der sechs Erstplatzierten der CDU kommt keine andere Liste heran. Vorne sind Jörg Werner, Angelika Nickel. Michael Hafen, Hans-Joachim Gottuck und Daniel Jodes. Gewählt wurden bei der CDU alle aktuellen Gemeinderäte, die wieder kandidierten, also auch Sacha Horneff und Verena Schlecht.

Grünen-Fraktion schrumpft um zwei Sitze

Die Reaktionen der Fraktionen auf das Wahlergebnis fiel erwartungsgemäß aus. Die Freude über den gestiegenen Stimmenanteil und den zugewonnen Sitz war bei Jörg Werner groß, der in seiner ersten Reaktion von einem „sensationellen Ergebnis sprach“, sich dann aber schnell korrigierte: Der Wahlausgang sei das Ergebnis der „sehr guten Arbeit seiner Fraktion“ in den zurückliegenden fünf Jahren. ‘Zeitweise habe es sogar nach elf Sitzen für seine Partei ausgesehen, sagte Werner. Dann hätte die CDU eine absolute Mehrheit gehabt. So werde künftig der Bürgermeister das Zünglein an der Waage sein, wenn die Meinungen von CDU auf der einen Seite und SPD und Grünen auf der anderen Seite auseinandergehen.