Zahlen und Fakten zum Wahlsonntag an der Bergstraße

Die WNOZ-Redaktion hat die wichtigsten Fakten und die Ergebnisse der Wahlen im Jahr 2019 in Weinheim, Hirschberg, Hemsbach und Laudenbach zusammengefasst.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Weinheim: Über 9000 Briefwähler

34.320 Wahlberechtigte sind in Weinheim am morgigen Sonntag, 9. Juni, dazu aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen und beim Bürgerentscheid zum Hotel- und Parkhausprojekt des Miramar ihre Stimme abzugeben. 32.235 Wahlberechtigte sind es bei der Europawahl. Auch der Kreistag wird neu gewählt; im Wahlkreis Weinheim sind sieben Sitze zu vergeben. Außerdem werden in Lützelsachsen, Hohensachsen, Oberflockenbach, Rippenweier, Ritschweier und Sulzbach die Ortschaftsräte gewählt.

Keine leichte Aufgabe – weder für die Wahlberechtigten, noch für die 506 Wahlhelfer in den 51 Wahllokalen der Stadt. Vor allem wegen der komplizierten Kommunalwahlregeln wird sich die Auszählung auch über mehrere Tage erstrecken.

9311 Briefwahlanträge sind im Rathaus bisher eingegangen, teilte die Stadt auf WN-Nachfrage am Freitagmorgen mit. Das sind 27 Prozent aller Wahlberechtigten und ein neuer Rekord. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren lagen am Freitag vor der Wahl 6390 Briefwahlanträge (18 Prozent der Wahlberechtigten) vor.

Der Fahrplan

Wie die städtische Pressestelle mitteilt, rechnet man im Rathaus mit diesem „Fahrplan“: Am Sonntagabend dürfte gegen 19 Uhr ein Europawahlergebnis für Weinheim vorliegen, bis 20 Uhr sollte dann der Bürgerentscheid ausgezählt sein.

Ab Montagfrüh wird die Auszählung fortgesetzt. Alle städtischen Dienststellen sind dabei im Einsatz. Am Montag soll bis 15 Uhr ein Ergebnis der Kreistagswahl vorliegen. Bis Dienstag, 17 Uhr, wird mit Ergebnissen der Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen gerechnet. Am Mittwoch, 12. Juni, um 18 Uhr, findet dann im Rathaus die öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt, der das amtliche Wahlergebnis feststellen muss.

Alle städtischen Dienststellen, also auch das Bürgerbüro und die Verwaltungsstellen in den Ortsteilen sind wegen der Stimmenauszählung am Montag und Dienstag, 10./11. Juni, geschlossen.

Der Bürgerentscheid

Die Fragestellung des Bürgerentscheids lautet: „Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 20.09.2023 zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1/01-23 und der 20. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Freizeitbad Waidallee“, der den Bau eines Hotels und eines Parkhauses am Waidsee ermöglichen soll, aufgehoben wird?“

Eine Ja-Stimme bedeutet, dass für den Bau eines Parkhauses und eines Hotels kein Baurecht geschaffen werden soll, also kein Parkhaus und kein Hotel gebaut werden dürfen. Eine Nein-Stimme bedeutet: Die baurechtlichen Planungsverfahren werden fortgesetzt, um den Bau eines Parkhauses und eines Hotels zu ermöglichen.

Nach § 21 der Gemeindeordnung wird die gestellte Frage „in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde. Diese Mehrheit muss mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten betragen (darunter versteht man das sogenannte Abstimmungsquorum). Wird das Quorum nicht erreicht, entscheidet der Gemeinderat über die Angelegenheit“.

Die Europawahl

Bei der Europawahl 2019 holte in Weinheim die CDU die meisten Stimmen, gefolgt von den Grünen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,96 Prozent. Davon entfielen 28,45 % auf die CDU, 25,64 % auf die Grünen, 15,86 % auf die SPD, 9,05 % auf die AfD, 7,01 % auf die FDP, 3,38 % auf die Linke, 3,29 % auf die Partei „Freie Wähler“, 1,67 % auf die Satirepartei „Die Partei“ und 1,23 % auf die Tierschutzpartei. Alle anderen Parteien blieben unter der Ein-Prozent-Marke. Diesmal stehen übrigens 34 Parteien auf dem circa 80 Zentimeter langen Stimmzettel.

Die Gemeinderatswahl

Erstmals wurden vor fünf Jahren die Grünen/Alternative Liste (GAL) stärkste Fraktion im Weinheimer Gemeinderat. Diesmal treten sie unter dem Namen „Bündnis 90 / Die Grünen“ an. Die Wahlbeteiligung lag 2019 bei 60,81 Prozent. Die GAL holte 25,80 % und neun Sitze, die Freien Wähler 21,50 % und acht Sitze, die CDU 21,41 % und acht Sitze, die SPD 16,33 % und sechs Sitze, die Linke 6,82 % und zwei Sitze, die FDP 6,40 % und zwei Sitze sowie die Deutsche Liste (DL) 1,76 % und einen Sitz. Neu am Start ist am morgigen Sonntag die Wählervereinigung Mehr Demokratie (WMD); die DL hat keine Liste mehr aufgestellt.

Insgesamt sind 34 Gemeinderatssitze zu vergeben – 23 aus der Kernstadt, vier aus dem Wohnbezirk Lützelsachsen, je zwei aus Sulzbach, Oberflockenbach und Hohensachsen/Ritschweier sowie einer aus dem Wohnbezirk Rippenweier. Durch Ausgleichsmandate könnten es aber auch wieder mehr werden.

Die Kreistagswahl

Auch bei der Kreistagswahl vor fünf Jahren lagen die Grünen in Weinheim vorn, wenn auch nur hauchdünn vor der CDU. Die Wahlbeteiligung betrug 60,72 Prozent.

Die Grünen holten 25,98 % (zwei Sitze), die CDU 25,72 % (zwei Sitze), die SPD 14,54 % (ein Sitz), die Freien Wähler 14,26 % (ein Sitz), die AfD 6,79 % (ein Sitz) und die Linke 6,69 % (ein Sitz als Ausgleichsmandat). Die FDP holte 5,20 %, was nicht für einen Sitz im Kreistag reichte.

Die Ortschaftsratswahl

Bei den Wahlen der Ortschaftsräte holten die Freien Wähler vor fünf Jahren in Hohensachsen, Lützelsachsen, Sulzbach und Ritschweier die meisten Stimmen. In Oberflockenbach lag die CDU vorn, in Rippenweier die SPD. Die Wahlbeteiligung war in Hohensachsen mit 70 Prozent am höchsten; Schlusslicht war Sulzbach mit 59 Prozent.

Eine Besonderheit stellen diesmal die Ortschaftsratswahlen in Ritschweier und Oberflockenbach dar. Dort gibt es jeweils nur einen Wahlvorschlag. Im Ritschweier sind das die Freien Wähler. In Oberflockenbach tritt ausschließlich die neue Wählervereinigung Ober-Wünsch-Steinbach an. „Es können aber auch andere wählbare Personen, die nicht auf dem Wahlvorschlag stehen, gewählt werden, indem diese in den leeren Zeilen des Stimmzettels notiert werden. Die Person muss allerdings zweifelsfrei identifizierbar sein“, teilte dazu das Wahlamt der Stadt Weinheim mit.

Foto: Mrco Schilling Wahlmarathon am Sonntag: Die Hirschberger wählen am Sonntag das Europaparlament, den Kreistag und den Gemeinderat. Mit der Europawahl wird begonnen. Ab 19 Uhr sollen im Bürgersaal des Rathauses die ersten Wahlergebnisse zur Europawahl zu sehen sein.

Hirschberg: Erstmals keine Teilortswahl

Jahrzehntelang wählten die Hirschberger nach dem Verfahren der „Unechten Teilortswahl“. Im Dezember 2022 wurde dies abgeschafft. Die Sitzgarantie, wonach zehn Gemeinderäte aus Leutershausen und acht aus Großsachsen kommen, hatte sich damit erledigt. Dieser Umstand bringt somit noch mehr Würze in die Gemeinderatswahl in Hirschberg am morgigen Sonntag. So mancher der Kandidaten aus dem kleineren Großsachsen wird schwitzen, falls die Hirschberger das Ortsteildenken bei der Stimmabgabe nicht abstreifen werden.

Mindestens genau so spannend wird es sein, ob die Grüne Liste Hirschberg (GLH) ihren Platz 1, den sie 2019 mit 28,5 Prozent der Stimmen (25 006) erzielt hatte, verteidigen kann. Auf den zweiten Platz kamen bei der letzten Wahl die Freien Wähler mit 26,7 Prozent (23 425 Stimmen). Beide Fraktionen schickten daraufhin fünf Gemeinderäte ins Gremium. Die CDU holte 2019 mit ihren 22,7 Prozent (19 954 Stimmen) vier Sitze, die SPD mit 13,5 Prozent (11 836 Stimmen) und die FDP mit 8,7 Prozent (7611Stimmen) jeweils zwei Sitze. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 89,18 Prozent.

Bei den Nominierungsveranstaltungen der 90 Kandidaten für den neuen Gemeinderat gaben sich alle Fraktionen sehr zuversichtlich. Die Standardaussage lautete: „Wir wollen mindestens einen Sitz zulegen.“

Die GLH nominierte bereits im Februar ihre Kandidaten. Fortan befanden sich GLH, Freie Wähler (FW), CDU, SPD und FDP im Wahlkampfmodus.

116 Wahlhelfer im Einsatz

Ebenfalls im Wahlmodus befindet sich seit Wochen der Leiter des Bürgerbüros Christian Müller. Bei ihm laufen die Fäden zu Kommunalwahl und Europawahl zusammen. Der Hirschberger Wahlleiter erwartet für den Sonntag ein strammes Programm: „Das wird ne Nachtschicht geben“, stimmte er die 116 Wahlhelfer auf einen langen Abend ein. Der Fahrplan beim Auszählen der Wahlzettel steht fest: Zunächst wird die Europa-, dann die Kreistags- und am Ende die Gemeinderatswahl ausgezählt. Laut den Zahlen vom Freitag 12 Uhr sind bei der Europawahl 7540, bei der Kreistagswahl 7818 und bei der Gemeinderatswahl 7784 Hirschberger wahlberechtigt. Die Zahl der Briefwähler liegt im Schnitt über 30 Prozent. Damit zeigt sich, dass immer mehr von dieser Methode Gebrauch machen. 2019 nutzten 1720 Hirschberger die Gelegenheit zur Briefwahl für die Gemeinderatswahl, 2024 sind es 2379.

Es wird wieder 13 Wahlbezirke geben, davon sechs in Leutershausen, vier in Großsachsen sowie drei Briefwahlbezirke. Letztere werden im Rathaus ausgezählt. Dort sollen im Bürgersaal ab 19 Uhr die ersten Ergebnisse auf einer großen Leinwand zu sehen sein. Dies hatte Bürgermeister Ralf Gänshirt in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitgeteilt.

Umstrittenes Neubaugebiet

Sitzfleisch wird also gefragt sein, bis die ersten Ergebnisse zur Gemeinderatswahl zu sehen sein werden. Wie berichtet, startete der Wahlkampf bereits vor Monaten. Dorfführungen, Fotos in der Unterführung in Leutershausen oder Blumenwiesen anlegen – die Kreativität kannte keine Grenzen. Im Zuge unserer Kommunal-Wahlserie hatten die fünf Fraktionen die Chance, sich zu den verschiedenen Themen wie Klimaschutz, Mobilität, Erneuerbare Energie, Großprojekte sowie zu einem möglichen Wohngebiet zu äußern. Vor allem beim Neubaugebiet, welches im Ortsteil Leutershausen unterhalb der B 3 entstehen könnte, unterscheiden sich die Positionen der Fraktionen am meisten. Freie Wähler, CDU, SPD und FDP wollen dieses unbedingt umsetzen, um jungen Familien eine Perspektive zu bieten. Die GLH möchte ebenfalls Wohnraum schaffen, allerdings nicht zulasten der Natur. Ihr Vorschlag lautet: Leerstandsakquise oder durch die Überarbeitung alter Bebauungspläne Aufstockungen zu erlauben. Einig sind sich die Fraktionen darin, dass im Neubaugebiet sozial-geförderter, preisgünstiger bezahlbarer bzahlbarer Wohnraum entstehen soll.

Das offizielle Wahlergebnis soll am Montag in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses festgestellt werden. Die Sitzung findet ab 18 Uhr im Bürgersaal, Großsachsener Straße 14, statt.

Foto: Kathrin Oldorf Am Sonntag werden auch neue Gemeinderäte gewählt. Unser Bild zeigt eine Wahlanschlagstafel in Hemsbach.

Laudenbach und Hemsbach

In Laudenbach hatten bis Donnerstagmittag nach Auskunft des Gemeindemitarbeiters Jens Roser je nach Wahl zwischen 1344 und 1348 Bürger Briefwahl beantragt, wahlberechtigt zur Europawahl sind 5168, für die Kreistags- und Gemeinderatswahl je 5148 Bürger. Der Anteil der Briefwähler beträgt damit rund 26 Prozent. In Hemsbach sind für die Europawahl 8951 Bürger wahlberechtigt. An der Kreistagswahl können 9371 Bürger teilnehmen, an der Gemeinderatswahl 9355. Bis Donnerstagmittag hatten nach Auskunft des städtischen Fachbereichsleiters Sven Maschur 2211 Bürger Briefwahl beantragt. Der Anteil der Briefwähler an den Wahlberechtigten liegt damit bei rund 24 Prozent.

Auszählung bis Montag

In Hemsbach sind 125 Wahlhelfer im Einsatz, die nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr zum Zählmarathon ansetzen werden. Zuerst wird die Europawahl ausgezählt, bei der jeder Bürger eine Stimme hat. Dann folgt die Kreistagswahl. Aufgrund der schlechten Erfahrungen vor fünf Jahren, als am frühen Morgen ein Zählfehler offenbar geworden war, wird die Gemeinderatswahl, die wegen der Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens sehr zählaufwendig ist, erst ab Montagmorgen ausgezählt, wie Fachbereichsleiter Maschur ankündigte. Laudenbach will ähnlich verfahren; dort sind knapp 100 Wahlhelfer im Einsatz.

In Hemsbach geht es um die Wahl von 22 neuen Stadträten. Bei der Gemeinderatswahl vor fünf Jahren war die CDU trotz Verlusten mit 25,6 Prozent stärkste Kraft geblieben, dicht gefolgt von den Freien Wählern, die nach hohen Zugewinnen auf 25,2 Prozent kamen. Für die SPD stimmten 18,3 Prozent, für die Grün-Bunte Liste 15,8 Prozent, für Pro Hemsbach 15,1 Prozent. CDU und Freie Wähler errangen damit je sechs Sitze, die SPD vier, Grün-Bunte Liste und Pro Hemsbach jeweils drei. So weit das Ergebnis. Die Sitzverteilung hat sich mittlerweile allerdings durch Übertritte verändert. Die Freien Wähler verloren zwei Sitze, CDU und Pro Hemsbach je einen an die FDP, die 2019 nicht zur Wahl gestanden hatte und sich vor zwei Jahren neu gründete. Spannende Frage bei der Wahl am Sonntag wird es sein, wie die Liberalen abschneiden werden und ob sie ihre vier Sitze im Gemeinderat halten können.