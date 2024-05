Briefwahlbüro im Rathaus Weinheim ab 15. Mai geöffnet

Am 9. Juni ist Europawahl. Aber nicht nur das: In Baden-Württemberg sind Kommunalwahlen. Und in Weinheim zusätzlich der Bürgerentscheid. Für die Große Kreisstadt Weinheim bedeutet dies einen wahren Wahlmarathon, weil die Kommunalwahl wegen der unechten Teilortswahl und der Ortschaftsratswahlen aufwändiger ist als in den meisten anderen Kommunen des Kreises. Daher steht auch schon fest, dass es wohl kein Ergebnis der Gemeinderats- und Ortschaftsratswahl vor dem Abend des 11. Juni geben wird.

Was ist "unechte Teilortswahl"? Bei einer unechten Teilortswahl kandidieren die Kandidat:innen in verschiedenen Wahlkreisen. Allerdings können im Wahlsystem der unechten Teilortswahl die Kandidat:innen von den Wähler:innen aller Teilorte gewählt werden. Die Kandidat:innen treten in verschiedenen Wahlkreisen an, eine entsprechende Einteilung auf Seiten der Wähler:innen gibt es aber nicht.

Als Weinheimer Besonderheit kommt der Bürgerentscheid um ein Parkhaus mit Hotel zur Lösung des Parkdrucks am Miramar und Strandbad Waidsee hinzu. In der Stadtverwaltung wurde in den vergangenen Wochen in enger Abstimmung mit den sogenannten Vertrauensleuten des Bürgerentscheids eine Broschüre erarbeitet, die ebenfalls allen für den Bürgerentscheid wahlberechtigten Personen zugestellt wird.

Im Rathaus wird gerade im kleinen Sitzungsaal (Eingang D, 1. Stock) das Briefwahlbüro eingerichtet. Es steht den Bürgern ab Mittwoch, 15. Mai, zur Verfügung.

Viele Bürger:innen haben ihre Wahlbenachrichtigungskarten für die Wahlen am 9. Juni bereits per Post zugestellt bekommen. Briefwahlanträge können damit ab sofort gestellt werden – bis zum 15. Mai vorerst aber nur auf dem Postweg oder per digitaler Anfrage mit Klick auf den entsprechenden Button unter www.weinheim.de.

Eine persönliche Abholung der Unterlagen ist erst nach Einrichtung des Briefwahlbüros möglich. Die Öffnungszeiten ab 15. Mai sind montags bis mittwochs von 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr sowie freitags von 8 Uhr bis 13 Uhr.

Unabhängig vom Beantragungsweg, erfolgt die Ausgabe der Briefwahlunterlagen ebenfalls frühestens ab dem 15. Mai. Auch online beantragte Dokumente werden also erst ab diesem Datum per Post versendet. Die Bürger:innen sollten bitte beachten: Das Briefwahlbüro ist nicht rollstuhlgerecht zu erreichen. Für den Bedarfsfall ist vor Ort eine Klingel installiert.