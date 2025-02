Weinheim: Endspurt bei der Briefwahl

Weinheim. So viel steht fest: Sonntag, 23. Februar, wird für die Rathäuser auch ein „Tag der Arbeit“. Der Trend zur Briefwahl ist auch bei der Bundestagswahl 2025 ungebrochen. In Weinheim müssen am Sonntag voraussichtlich um die 10 000 Stimmzettel in Briefwahlbezirken ausgezählt werden, wie die Stadt Weinheim in einer Pressemeldung mitteilte. Daher hat Wahlamtsleiter Markus Böhm in diesem Jahr die Auszählung der Briefwahlbezirke auch in die Hohensachsener Mehrzweckhalle verlegt – dort ist mehr Platz für Wahlhelfer als zuletzt im Großen Rathaus-Sitzungssaal.