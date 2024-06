Weinheim, 9. Juni, 14.32 Uhr

Das darf ja wohl nicht wahr sein! Mega-Panne bei der Wahl in Weinheim - und dann ausgerechnet auf der Waid. Wir erinnern uns: Es geht um den Bau eines Hotels und eines Parkdecks durch das Miramar - auf der Waid. Doch dort standen die Menschen am Sonntagnachmittag Schlange. Der Grund: Es gab zu wenige Stimmzettel für den Bürgerentscheid.

Das Wahlamt in Weinheim kam aber schon deutlich früher ins Schwitzen. Schon um die Mittagszeit gab es erste Meldungen, wonach Wahlunterlagen in mehreren Wahlbezirken knapp wurden. Ein Beispiel ist das Wahllokal auf der Waid. Dort waren um die Mittagszeit die Briefumschläge für die Kreistagswahl ausgegangen. Es dauerte über 30 Minuten, bis ein Bote der Stadt Nachschub lieferte. Zahlreiche Wahlberechtigte warteten geduldig, andere zogen unverrichteter Dinge wieder ab, um es später noch einmal zu versuchen. Manchen erinnerte die Situation an „Berliner Verhältnisse“ bei der letzten Bundestagswahl.

Foto: Carsten Propp Bis zu 20 Wahlberechtigte standen zwischenzeitlich auf der Waid in der Schlange.

Gegen 14:30 Uhr wurden dann ausgerechnet auf der Waid die Stimmzettel für den Bürgerentscheid zum Miramarprojekt knapp. Doch diesmal kam die Nachlieferung rechtzeitig im Wahllokal an.

Der städtische Pressesprecher Roland Kern bestätigte auf Nachfrage, dass es in zahlreichen Wahllokalen zu Engpässen gekommen sei. Aber er versicherte, dass die Stadt über ausreichend Stimmzettel und Umschläge verfügt, damit jeder bis 18 Uhr an den Wahlen teilnehmen kann. Man habe sämtliche Wahllokale am Morgen so ausgestattet, wie es die Wahlbeteiligung vor fünf Jahren vermuten ließ. Deshalb rechne man heute mit einer deutlich höheren Wahlbeteiligung als 2019.

Weinheim, 9. Juni, 12 Uhr

Mit besonderer Spannung in Weinheim wird heute übrigens vor allem der Ausgang des Bürgerentscheids zu den Miramar-Plänen erwartet. Der Bürgerentscheid hat auch den Wahlkampf der Parteien und Wählervereinigungen geprägt, die in den Gemeinderat einziehen wollen. Wer welche Haltung vertritt, lest ihr hier.

Weinheim, 9. Juni, 9 Uhr

Der Wahlsonntag ist gestartet. Zur Erinnerung: Am heutigen Sonntag stehen gleich mehrere Wahlen auf der Agenda. Da hätten wir einmal die Europawahl: Die Bürger:innen der Europäischen Union wählen vom 6. bis 9. Juni (der Termin ist von Land zu Land unterschiedlich) zum zehnten Mal das Europäische Parlament. Rund 350 Millionen Menschen sind wahlberechtigt, davon rund 66 Millionen in Deutschland.

