Nicht mehr so viel Zeit, Kandidaten für die Gemeinderatswahl aufzustellen

Gut vier Monate sind es noch bis zur nächsten Kommunalwahl. Bei den Weinheimer Parteien und Wählervereinigungen sind die Vorbereitungen natürlich längst angelaufen. Denn mindestens ebenso wichtig wie der Wahltermin (9. Juni) ist der Abgabeschluss für die Kandidatenlisten. Die Wahlvorschläge müssen nach Angaben des Landes Baden-Württemberg spätestens am 73. Tag vor der Wahl im Rathaus eingereicht werden – also bis zum 28. März. Und bis dahin sind es nur noch 55 Tage.

SPD

Freie Wähler

Bei den Freien Wählern (FW) findet die Nominierungsversammlung nach Angaben des Fraktionsvorsitzenden Dr. Günter Bäro am Dienstag, 20. Februar, um 20 Uhr im Alten Rathaus am Marktplatz statt. Dabei wird sich zeigen, wie die „Neuzugänge“ aus den Reihen der CDU bei den Mitgliedern ankommen. 2019 hatten die FW 21,5 Prozent der Stimmen und damit acht Sitze im Gemeinderat erhalten. Durch den Wechsel von Stadtrat Dr. Thomas Ott von der CDU zu den Freien Wählern hat die FW-Fraktion aktuell sogar neun Mitglieder.

Grüne

FDP

Linke

WMD

Erstmals tritt die Wählervereinigung Mehr Demokratie bei Gemeinderatswahlen an. Die Kandidaten sollen am Donnerstag, 14. März, gewählt werden, teilte Roger Schäfer mit, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit der WMD kümmert. Uhrzeit und Ort stünden allerdings noch nicht fest. Die WMD ist durch den Wechsel der Stadträte Matthias Hördt und Susanne Tröscher (früher CDU) aktuell als Zweierfraktion im Gemeinderat vertreten.

CDU

Deutsche Liste

2019 war auch die von der NPD unterstützte Deutsche Liste (DL) um den mittlerweile verstorbenen Rechtsextremisten Günter Deckert bei den Gemeinderatswahlen angetreten. 1,8 Prozent der Stimmen reichten Deckert, um in den Gemeinderat einzuziehen. Nach seinem Tod rückte Dominic Ranzenberger für die DL in den Gemeinderat nach; er distanzierte sich aber von dessen Überzeugungen, seither fällt er vor allem durch Abwesenheit auf. Es gilt daher als unwahrscheinlich, dass die DL 2024 erneut Kandidaten nominieren wird.

AfD

Sonstige

In Bezug auf den Richtungsstreit innerhalb der Weinheimer CDU wurde die Ankündigung der Werte-Union (WU), sich von einem Verein in eine Partei umwandeln zu wollen, mit Aufmerksamkeit verfolgt. Für die Kommunalwahlen käme eine Parteigründung der WU wohl ohnehin zu spät. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Holger Haring rechnet jedenfalls nicht damit, dass in Weinheim neben der CDU eine weitere konservative Liste bei der Kommunalwahl antreten könnte. Klar sei aber auch: „Wer in die Werte-Union als Partei eintritt, der fliegt bei der CDU raus – und das ist auch richtig so.“