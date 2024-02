Das sind die Kandidaten der Freien Wähler für den Weinheimer Gemeinderat

Dr. Günter Bäro, Christian Mayer und Christina Eitenmüller führen die Kandidatenliste der Freien Wähler (FW) für die Wahl des Gemeinderates am 9. Juni an. Das hat die Wählervereinigung am Dienstagabend bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Alten Rathaus einstimmig beschlossen.