Genossen in Hemsbach gehen verjüngt in die Wahl

„Ich hoffe, dass die SPD die meisten Sitze im Gemeinderat bekommt.“ Jürgen Ewald hatte gut lachen. Er kandidiert nicht mehr zur nächsten Gemeinderatswahl, sein heutiger Fraktionschef und Wiederbewerber German Braun formulierte da schon etwas vorsichtiger: „Wir wollen unsere Stärke halten“, gab er am Rande der Nominierungsveranstaltung seines Ortsvereins, die am Donnerstag im Multifunktionsraum des Stadtseniorenrates stattfand, ein „realistisches Ziel“ aus. Die SPD-Fraktion in Hemsbach hat aktuell vier Sitze. Rund eine Stunde brauchten die Genossen, um ihre Liste zur Gemeinderatswahl am 9. Juni aufzustellen.