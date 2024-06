Kreistagswahl: Bekannte Persönlichkeiten setzen sich durch

So wählte Weinheim

Just als Stimmenmagnet der CDU

Ergebnisse aus Hemsbach

Köpfle Stimmenkönig Laudenbachs

Der Blick auf die Kreistagswahl in Laudenbach offenbart ein ähnliches Bild: Die Laudenbacher wählten bei der Kreistagswahl mehrheitlich rot – anders als noch 2019. Ein Umstand, der wie in Hemsbach Bürgermeister Benjamin Köpfle (SPD) geschuldet ist. Er holte in seiner Heimatkommune unschlagbare 4800 Stimmen. Die SPD kommt damit auf ein starkes Ergebnis von 35,6 Prozent (20,6 Prozent). Daran kann die CDU mit 34,1 Prozent nur knapp herankommen (35,8 Prozent). Die AfD schafft es in Laudenbach auf 11,8 Prozent der Stimmen (7,3 Prozent), die Grünen kommen auf 9,8 Prozent (22,8 Prozent) und büßen damit kräftig ein. Die FDP liegt bei 3 Prozent (5,6 Prozent). Die Wahlbeteiligung liegt bei überdurchschnittlichen 71,4 Prozent.