Wahlmesse für Schüler in Weinheim abgesagt

Damit steht fest, dass es in diesem Jahr keine große Wahlmesse mit Wahlinfo-Café geben wird – obwohl das Konzept vor fünf Jahren hervorragend ankam. Wetzel findet es „sehr bedauerlich“ und fügt hinzu: „Damit haben wir nicht rechnen können.“ Ursache sei eine zuletzt stark gestiegene Zahl von Abmeldungen, nachdem die Schulen noch im März Interesse signalisiert hatten. Wetzel schreibt: „Grund dafür ist die Absage eines Großteils der angemeldeten Schüler, bei denen es eine Termindoppelung gab.“ Mit der Rücknahme der Anmeldungen sei die Veranstaltung am Vormittag aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Der Aufwand stünde in keinem Verhältnis zu den Teilnehmerzahlen und das Ziel, einen wesentlichen Teil der Erstwähler zu erreichen, sei nicht mehr gegeben. Aus organisatorischen Gründen könne das Konzept auch nicht einfach auf einen anderen Tag übertragen werden, zumal dies erneut eine breite Abstimmung aller Beteiligten bedurft hätte. Und die Pfingstferien wären als Ausweichtermin ja auch nicht infrage gekommen. Ursprünglich sollten am 10. Mai zwei Foren stattfinden: am Vormittag eine Wahlmesse mit Begegnung und Austausch mit den Kandidaten und einer TV-Show für junge Erstwähler, insbesondere aus den Weinheimer Schulen, und am Nachmittag ein Wahlinfo-Café für Senioren. Diese Veranstaltungen wurden initiiert, um Interessierten die Chance zu geben, sich umfassend über das komplizierte Wahlprozedere zu informieren und mit den Kandidaten persönlich in Kontakt zu treten.