Politische Teilhabe für alle: U18-Wahl in Weinheim 

Weinheim. Der Stadtjugendring Weinheim e.V. gibt Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren die Möglichkeit, sich im Rahmen der bundesweiten U18-Kampagne politisch zu beteiligen. Am Mittwoch, 12. Februar, und Donnerstag, 13. Februar, öffnet von 16 bis 20.30 Uhr der Kontaktladen für junge Menschen, das „Moja“ in der Bahnhofstraße 19, in Weinheim seine Türen für die U18-Wahl, wie die Stadt Weinheim in einer Pressemeldung mitteilte.