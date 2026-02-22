Kommunalwahlen am 15. März: Wann stehen die Ergebnisse fest?
Mehr Kreuzchen, mehr Geduld: Das Auszählen der Stimmen bei den Kommunalwahlen in Hessen dauert länger als bei den Landtags- und Bundestagswahlen. Was sind die Gründe im Detail?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach den hessischen Kommunalwahlen am 15. März ist etwas Geduld angesagt: Wähler können dabei mehr Kreuzchen machen als bei Landtags- und Bundestagswahlen - das Auszählen dauert daher länger. Gleich am frühen Wahlabend werden zwar Trendergebnisse einzelner Kommunen, aber nicht des gesamten Bundeslandes erwartet.
Das zuständige Statistische Landesamt in Wiesbaden will die hessenweiten Wahlergebnisse nach eigenen Angaben in drei zeitlichen Stufen veröffentlichen. Das landesweite Trendergebnis der Kreistags- und Gemeindewahlen wird noch in der Wahlnacht erwartet - je nachdem wie rasch die kommunalen Wahlleitungen ihre Ergebnisse melden. Bei diesem ersten Ergebnis werden nur Stimmzettel berücksichtigt, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben.
Die Stimmzettel, bei denen die Wähler Kreuzchen auf unterschiedliche Wahlvorschläge verteilt haben (Panaschieren) oder einem einzelnen Bewerber bis zu drei Stimmen gegeben haben (Kumulieren), werden erst für die landesweiten vorläufigen und endgültigen Ergebnisse berücksichtigt.
Die hessenweiten vorläufigen Ergebnisse stellt das Statistische Landesamt wenige Tage nach den Kommunalwahlen auf seine Wahlsonderseite. «Die endgültigen Ergebnisse werden etwa zwei bis drei Wochen nach der Wahl bereitgestellt», teilt die Behörde in Wiesbaden weiter mit.