Kommunalwahlen am 15. März: Wann stehen die Ergebnisse fest?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach den hessischen Kommunalwahlen am 15. März ist etwas Geduld angesagt: Wähler können dabei mehr Kreuzchen machen als bei Landtags- und Bundestagswahlen - das Auszählen dauert daher länger. Gleich am frühen Wahlabend werden zwar Trendergebnisse einzelner Kommunen, aber nicht des gesamten Bundeslandes erwartet.

Das zuständige Statistische Landesamt in Wiesbaden will die hessenweiten Wahlergebnisse nach eigenen Angaben in drei zeitlichen Stufen veröffentlichen. Das landesweite Trendergebnis der Kreistags- und Gemeindewahlen wird noch in der Wahlnacht erwartet - je nachdem wie rasch die kommunalen Wahlleitungen ihre Ergebnisse melden. Bei diesem ersten Ergebnis werden nur Stimmzettel berücksichtigt, bei denen Wähler mit einem Kreuzchen gleich eine ganze Wahlliste gewählt haben.

Foto: Michael Brandt/dpa Große Fotos, knappe Botschaften: Ein Teil der Wahlplakate richtet sich an Autofahrerinnen und Autofahrer.

Die Stimmzettel, bei denen die Wähler Kreuzchen auf unterschiedliche Wahlvorschläge verteilt haben (Panaschieren) oder einem einzelnen Bewerber bis zu drei Stimmen gegeben haben (Kumulieren), werden erst für die landesweiten vorläufigen und endgültigen Ergebnisse berücksichtigt.