Kommunen haben großes Interesse an Leihpersonal vom Land

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehr als die Hälfte der hessischen Städte, Kreise und Gemeinden will vom Angebot des Landes Gebrauch machen und Personal der Finanzverwaltung zeitlich befristet in ihrer eigenen Verwaltung einsetzen. Wie das Finanzministerium in Wiesbaden mitteilte, haben 250 Kommunen ihr Interesse am Projekt «Kommunity» angemeldet.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

«Die Kommunen sollen durch "Kommunity" zeitnah qualifiziertes Personal erhalten, das sie aufgrund des Fachkräftemangels dringend suchen», erklärte Finanzminister Alexander Lorz (CDU). «Für unsere Beschäftigten bietet "Kommunity" neue berufliche Erfahrungen und manchmal vielleicht auch eine heimatnähere Arbeitsstätte.»

Teilnahme am Schreibtischwechsel ist freiwillig

Bei dem Programm können Kommunen für zwei Jahre Personal des Finanzministeriums ausleihen. Sie zahlen dafür nur 70 Prozent der Personalkosten. Zu den Berufsgruppen gehören etwa Juristen, Betriebswirte, Verwaltungsfachwirte, Bauingenieure, Architekten und Personalsachbearbeiter. Die Teilnahme ist für die Beschäftigten der Finanzverwaltung freiwillig.