Kommunen beklagen «katastrophale Finanzlage»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Hessische Städtetag beklagt eine «katastrophale Finanzlage» der Kommunen im Land. «Die Städte in Hessen stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand», erklärte Verbandspräsident Gert-Uwe Mende (SPD) am Donnerstag nach einer Präsidiumssitzung in Wiesbaden. Die Kommunen belegten beim Finanzierungssaldo den zweitschwächsten Platz aller Flächenländer. Sie könnten ihre Ausgaben nicht durch ihre Einnahmen decken. Die Städte bräuchten nicht weitere Aufgaben, sondern eine auskömmliche Finanzausstattung.