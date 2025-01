Städte verlangen mehr Geld vom Land

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ebbe in den Kassen: Hessens Städte dringen zum Jahresbeginn 2025 auf mehr Geld vom Land. «Bund und Land haben in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang Leistungen ausgeweitet, Verfahren detailliert vorgegeben oder Regelungen so geändert, dass enorme Personalbedarfe notwendig sind, um diesen Ansprüchen auch nachkommen zu können», betonte der Präsident des Hessischen Städtetages, Wiesbadens Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD), in Wiesbaden.