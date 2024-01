Städtetag warnt vor «struktureller Schieflage»

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessischen Städte blicken besorgt in ihre finanzielle Zukunft. Gründe dafür seien unter anderem Tarifsteigerungen, zusätzliche Aufgaben und eine gedämpfte Erwartung an das Wirtschaftswachstum, teilte der Hessische Städtetag am Freitag in Wiesbaden mit. «Die Kommunalfinanzen geraten derzeit nämlich zunehmend in eine strukturelle Schieflage», warnte der Verband. «Die Wirkungen von Inflation und einer schwächelnden wirtschaftlichen Entwicklung sind nur einige der Ursachen.»