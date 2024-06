Kommunen wollen Radfahrern grüne Welle schaffen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Grüne Welle oder möglichst kurzes Warten an der Ampel: Mit unterschiedlichen technischen Methoden wollen hessische Kommunen ihren Radverkehr im Fluss halten. In Marburg gibt es inzwischen 21 Ampeln, die mit der App «YuBike» verbunden sind und somit eine grüne Welle für Radfahrer und Radfahrerinnen ermöglichen, wie eine Sprecherin auf dpa-Anfrage mitteilte. Über die App und GPS-Ortung lasse sich aktiv in die Steuerung der Lichtsignalanlagen eingreifen, damit die nächste Ampel auf der Strecke möglichst Grün zeigt.