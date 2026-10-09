«Kompliment»: Schuster warnt vor Schalker Leidenschaft
Freiburgs Trainer stellt sich gegen die Königsblauen auch auf ein Geduldsspiel ein. Schalke hätte gegen die Bayern etwas geschafft, was nicht viele Teams schaffen würden, sagt er.
Freiburg (dpa/lsw) - Die Defensivleistung des FC Schalke 04 im bisherigen Saisonverlauf der Fußball-Bundesliga nötigt Julian Schuster Respekt ab. «Kompliment», sagte der Trainer des SC Freiburg vor dem Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) an die Adresse der Königsblauen. Sie würden «leidenschaftlich im Kollektiv» und aus einer großen Überzeugung heraus verteidigen und nur sehr wenig zulassen. Das mache es als Gegner «sehr unangenehm». Sein Team müsse sich auch auf ein Geduldsspiel einstellen.
Die Schalker sind seit drei Partien ungeschlagen, blieben dabei zweimal ohne Gegentor - auch beim 0:0 gegen den FC Bayern München. «Das haben in den letzten Wochen und Monaten nicht arg viele Mannschaften geschafft», sagte Schuster über die Nullnummer des Aufsteigers gegen den Rekordmeister.
Freiburg legt Rekord-Start hin
Er wolle die Schalker aber «nicht nur auf das Verteidigen beschränken», meinte der 41-Jährige. Sie würden auch gut umschalten und seien gefährlich bei Standards, sagte er über die Schützlinge von Trainer Miron Muslic.
Freiburg hat mit zehn von zwölf möglichen Punkten aus den ersten vier Spielen den besten Start seiner Bundesliga-Historie hingelegt. Gegen Schalke gewann der Sport-Club im Oberhaus zuletzt sogar gleich fünfmal nacheinander.