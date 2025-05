Schuster bestätigt Freiburgs Interesse an Irié

Freiburg (dpa/lsw) - Trainer Julian Schuster hat das Interesse des SC Freiburg an Offensivspieler Cyriaque Irié bestätigt. Vollzug vermeldet der Fußball-Bundesligist im Werben um seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison aber noch nicht. Der SC habe «sehr großes Interesse» am 19-jährigen Irié, erklärte Schuster vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Es gebe «noch nichts zu vermelden» und wäre auch «nicht der richtige Moment», sagte Schuster. «Aber ich würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich es alles abstreiten würde.»