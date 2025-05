Entscheidung fix: Atubolu kehrt ins Freiburger Tor zurück

Freiburg (dpa) - U21-Nationalspieler Noah Atubolu hat seine Verletzung auskuriert und kehrt nach seiner Zwangspause von fünf Spielen in das Tor des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zurück. «Er ist unsere Nummer 1 und wenn er fit ist und seine Sicherheit hat, dann steht er auf dem Platz. So wird's sein», sagte Coach Julian Schuster vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison bei Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).