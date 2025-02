«Ein Paket, das uns guttut»: Atubolu ist in Freiburg gereift

Freiburg (dpa) - Vier Spiele nacheinander zu Null, dazu vier gehaltene Elfmeter in Serie: Für den SC Freiburg sind das zwei Rekorde in der Fußball-Bundesliga. Der erste für den Verein, der zweite für Torhüter Noah Atubolu. Der 22 Jahre alte Keeper hat sich beim Europapokal-Anwärter längst zu einem sicheren Rückhalt entwickelt. Jetzt will er mit dem SC auch das Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg erfolgreich gestalten und möglichst erneut ohne Gegentor bleiben.