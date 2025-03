«Vollgas voraus»: Torlose Freiburger schon heiß auf Leipzig

Augsburg (dpa/lsw) - Mit dem torlosen Remis beim FC Augsburg hielten sie sich beim SC Freiburg nicht lange auf. «Vollgas voraus», sagte Torhüter Noah Atubolu angesprochen auf die nächste Partie in der Fußball-Bundesliga am kommenden Samstag gegen RB Leipzig. Im Abendspiel gegen die Sachsen will der SC «an die Leistungen anknüpfen, die wir dieses Jahr schon zur Genüge zu Hause gezeigt haben», wie Trainer Julian Schuster erklärte.