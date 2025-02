Schuster vor Augsburg-Spiel demütig: «Wissen, wo wir stehen»

Freiburg (dpa) - Trainer Julian Schuster vom SC Freiburg geht mit der Champions-League-Euphorie im Umfeld der Breisgauer gelassen um. «Es ist alles sehr eng beieinander, das sind alles Momentaufnahmen, mehr aber auch nicht», sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag beim FC Augsburg (17.30 Uhr/DAZN). «Verlierst du zweimal, bist du wieder auf Platz elf. Dann kommen wieder andere Schlagzeilen.» Die Wahrheit liege in der Mitte, meinte Schuster. «Wir wissen, wo wir stehen und was wir können.»