Kondolenzbuch für «Star Trek»-Stars in Caricatur-Ausstellung

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Tod von Patrick Stewart und Walter Koenig gedenkt das Caricatura Museum in Frankfurt der beiden «Star-Trek»-Schauspieler. In einer gerade laufenden Ausstellung zu 60 Jahren «Star Trek» werde ein Kondolenzbuch ausgelegt, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zudem liege für die Besucher ein gerahmtes Porträt der beiden Schauspieler mit einem Zitat aus dem Film «Star Trek II» («Ich war es und ich werde es immer sein, Ihr Freund») bereit.