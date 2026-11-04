Kondolenzbuch für «Star Trek»-Stars in Caricatur-Ausstellung
Außerdem liegt ein gerahmtes Porträt mit einem Satz aus «Star Trek II» bereit: Das Caricatura Museum erinnert an Patrick Stewart und Walter Koenig.
Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Tod von Patrick Stewart und Walter Koenig gedenkt das Caricatura Museum in Frankfurt der beiden «Star-Trek»-Schauspieler. In einer gerade laufenden Ausstellung zu 60 Jahren «Star Trek» werde ein Kondolenzbuch ausgelegt, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zudem liege für die Besucher ein gerahmtes Porträt der beiden Schauspieler mit einem Zitat aus dem Film «Star Trek II» («Ich war es und ich werde es immer sein, Ihr Freund») bereit.
Hollywood-Star Sir Patrick Stewart war Ende Oktober gestorben. Er wurde als Captain Jean-Luc Picard des Raumschiffs Enterprise weltbekannt. Wenige Tage zuvor war bereits US-Schauspieler Walter Koenig gestorben - er spielte in der originalen «Star Trek»-Serie mit.
Die Ausstellung im Caricatura Museum war bereits zuvor geplant. Die Eröffnung fand am 29. Oktober statt, einen Tag nach Stewarts Tod. Das Museumsteam rechne mit einem höheren Besucheraufkommen, teilte die Sprecherin mit. Die Ausstellung läuft noch bis zum 29. März 2027.