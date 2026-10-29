Patrick Stewart ist tot - Captain Picard wurde 86 Jahre alt

London (dpa) - Der Schauspieler Sir Patrick Stewart ist tot. Der als Captain Jean-Luc Picard des Raumschiffs Enterprise weltbekannt gewordene Brite starb im Alter von 86 in seinem Zuhause im kalifornischen Los Angeles, wie seine langjährige Sprecherin Kelly Bush Novak der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Stewart litt an einer Alzheimer-Erkrankung sowie an der Lewy-Körperchen-Demenz, einer selteneren Demenzform.

«Er wurde in der warmen Umarmung von Familie und Freunden gehalten, umgeben von Live-Musik, Gebet, Tränen, Lachen und der Art von tiefer Emotion, wie nur er sie nach ein Leben langem Engagement für uns alle inspirieren konnte», teilte seine Sprecherin mit. «Seine sonore Stimme und sein einzigartiges Talent werden für immer synonym mit unvergesslichen Darbietungen in jedem Genre sein.»

Die TV-Serie «Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert» («Star Trek: The Next Generation») hatte den bodenständigen Darsteller, dessen Karriere im Theater begonnen hatte, Mitte der 80er Jahre weltberühmt gemacht. Millionen Fans begeisterte der Brite zudem in der jüngeren Vergangenheit unter anderem durch seine Rolle in den Comic-Verfilmungen der «X-Men»-Reihe, in denen er Professor Charles Xavier spielte.

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Ein Raumschiff-Captain für die Ewigkeit

«Er erforschte die menschliche Existenz in all ihrer poetischen Komplexität und brachte Hoffnung nicht nur in die entferntesten Winkel des "Marvel Cinematic Universe", sondern auch in die ikonischste letzte Grenze der Science-Fiction an Bord des Raumschiffs Enterprise», teilte Stewarts Sprecherin in der Stellungnahme mit.

Als Jean-Luc Picard hatte Stewart 2020 mit Ende 70 noch einmal ein Comeback gefeiert. In der TV-Serie «Star Trek: Picard» war der Brite noch einmal der aufrichtige, zuverlässige und manchmal etwas steife französische Kultkapitän. Bis 2002 hatte er diese Rolle in der ursprünglichen Serie mit dem feinen englischen Akzent 15 Jahre lang in sieben TV-Staffeln und vier Kinofilmen gespielt. Die Star-Trek-Fans betrauerten in dieser Woche bereits den Tod von Walter Koenig, der Pavel Chekov in der Originalserie gespielt hatte.

Foto: Kay Nietfeld/dpa Als Captain Picard begeisterte Stewart seine Fans über Jahrzehnte. (Archivbild)

Das Theater begleitete Stewart ein Leben lang

In der Stellungnahme zu Stewarts Tod wurde aus seinen Memoiren zitiert. «Wie ich hat auch Jean-Luc ein ungewöhnliches Leben geführt, das ihn weit über die Grenzen der normalen menschlichen Erfahrung hinausgeführt hat», schrieb er in «Making it So». «Aber er ist auch jemand, der seinen irdischen Wurzeln treu geblieben ist, denn sie sind es, die ihm seine Identität verliehen haben. Am Ende spürt er den Ruf der Heimat, genau wie ich.»