Gesamtbetriebsrat informiert

Konflikt bei ZF - Betriebsversammlung unterbrochen

Auf einer Betriebsversammlung bei ZF in Friedrichshafen macht sich Unmut breit. Laut Gesamtbetriebsrat geht es um gestrichene übertarifliche Zulagen. Wie es nun weitergeht, ist unklar.

Konflikt um übertarifliche Zulagen bei ZF in Friedrichshafen. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Konflikt um übertarifliche Zulagen bei ZF in Friedrichshafen. (Archivbild)

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Eine Betriebsversammlung beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen ist nach Angaben des Gesamtbetriebsrats unterbrochen worden. Wann und wo sie fortgesetzt werde, stehe noch nicht fest, hieß es in einer Mitteilung. Demnach sei die Stimmung sehr aufgeheizt gewesen. Da ein Konfliktthema den Hauptteil der Versammlung eingenommen habe, hätten weitere geplante Themen nicht mehr behandelt werden können.

An der Veranstaltung am Dienstag nahmen mehr als 4.500 Beschäftigte teil, wie der Gesamtbetriebsrat mitteilte. Im Mittelpunkt der Veranstaltung habe der Konflikt um die Kündigung von übertariflichen Leistungen am Standort Friedrichshafen gestanden. Dabei handele es sich um einen weiteren Eingriff ins Entgelt der Beschäftigten. In den vergangenen Wochen habe der Betriebsrat mit dem Management über eine faire Lösung verhandelt. Am Montagabend seien die Verhandlungen vom Arbeitgeber abgebrochen worden.

«Zu lokalen Kostenstrukturen am Standort Friedrichshafen können wir uns aus Wettbewerbsgründen nicht äußern», teilte ein ZF-Sprecher auf Anfrage mit. «Angesichts der herausfordernden Situation unserer Industrie ist offensichtlich, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts verbessern müssen, um Perspektiven für die Zukunft zu schaffen», so der Sprecher. Die Gespräche mit dem Standort-Betriebsrat hätten auf Initiative des Unternehmens am Montag erstmals zu einem inhaltlichen Dialog geführt. «Über Details sprechen wir öffentlich erst dann, wenn Ergebnisse vorliegen», teilte der Unternehmenssprecher mit.

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