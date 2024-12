Zentrale Betriebsversammlung bei VW in Baunatal

Baunatal (dpa/lhe) - Nach dem Warnstreik Tausender Beschäftigter des Volkswagen-Werks Kassel-Baunatal im Tarifkonflikt bei VW lädt der Betriebsrat an diesem Dienstag alle Mitarbeiter des Standortes zu einer zentralen Betriebsversammlung ein. Der Betriebsratsvorsitzende Carsten Büchling will dabei laut Ankündigung zur aktuellen Situation des Konzerns und des Werks in Baunatal berichten. Anschließend soll die Presse über den Verlauf der Versammlung informiert werden (13.30 Uhr).