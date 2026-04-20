Industrie

Konjunkturflaute belastet Maschinenbauer Festo weiter

Ohne Produkte von Festo stünden Fabriken in vielen Branchen still. Die Weltwirtschaft macht den Kunden des Automatisierungsspezialisten zu schaffen - und schlägt auf das Geschäft der Schwaben durch.

Der Automatisierungsspezialist Festo hat 2025 weniger Umsatz gemacht. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Automatisierungsspezialist Festo hat 2025 weniger Umsatz gemacht. (Archivbild)

Hannover/Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Die maue Wirtschaftslage belastet das Geschäft des Automatisierungsspezialisten Festo weiter. Der Umsatz sank 2025 um 3,7 Prozent auf rund 3,33 Milliarden Euro, wie das Unternehmen aus Esslingen auf der Hannover Messe mitteilte. Es handelt sich um den dritten Rückgang in Folge. 2022 hatte Festo noch einen Erlös von 3,81 Milliarden Euro erwirtschaftet. Zum Gewinn äußert sich der Mittelständler traditionell nicht.

Kunden treten auf die Bremse

Der Maschinen- und Anlagenbau hat den Angaben nach mit herausfordernden Marktbedingungen zu kämpfen. Das werde durch Handelsbarrieren wie die unberechenbare US-Zollpolitik und geopolitische Konflikte erschwert. «Viele Kunden zögern weiter mit Investitionen, vor allem der Bereich Automotive und Zulieferer spüren die Krise», hieß es weiter. 

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Festo-Chef Thomas Böck teilte mit: «Wir haben in einem herausfordernden Umfeld 2025 ein solides Geschäftsergebnis erzielt.» Ende 2025 beschäftigte das Unternehmen rund 20.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - genau so viele wie ein Jahr zuvor. Ungefähr 8.200 von ihnen arbeiteten in Deutschland. 

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Festo-Chef: Haben ein solides Geschäftsergebnis erzielt. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Festo-Chef: Haben ein solides Geschäftsergebnis erzielt. (Archivbild)

Um die Marktposition von Festo auszubauen, müsse man sich aber dauerhaft der neuen Realität auf den Weltmärkten stellen, wird Böck zitiert. «Daher entwickeln wir das Unternehmen 2026 strukturell weiter». Festo richte sich auf die nahtlose Integration von elektrischer Automatisierung, Pneumatik, digitalen Funktionen und Künstlicher Intelligenz (KI) aus. Eine konkrete Prognose für das laufende Jahr gab der Manager nicht ab. 

Festo-Technik in vielen Branchen im Einsatz

Festo ist spezialisiert auf Steuerungs- und Automatisierungstechnik in der Industrie. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Geräte, die mit Druckluft arbeiten, sowie Software- und KI-Lösungen. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Nahrungsmittel-, Auto- und Medizintechnikbranche. Festo ist außerdem in der technischen Bildung aktiv und arbeitet zunehmend an Bioreaktoren, um nachhaltige Lösungen für die Industrie zu entwickeln.

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