Konsum in Hessen 2022 unter dem Bundesdurchschnitt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Konsum der Privathaushalte in Hessen ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr weniger angestiegen als in allen anderen Bundesländern. Auch das Konsumniveau lag 2022 unter dem Bundesdurchschnitt, wie das Hessische Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Hessinnen und Hessen sparten demnach 11,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens, nur in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin waren die Sparquoten höher. Die Sparquote in Hessen nähere sich nach dem Wegfall der coronabedingten Einschränkungen und im Zuge der Inflation dem Vor-Corona-Niveau von 12,1 Prozent an, teilte die Behörde weiter mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Bundesweit stieg der Konsum privater Haushalte 2022 um 10,9 Prozent an, in Hessen um 7,9 Prozent auf 23.490 Euro je Einwohner. Das zeigten Ergebnisse des Arbeitskreises «Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder». Für den Anstieg von Ausgaben und Konsum seien allerdings vor allem die starken Preiserhöhungen für Energie und Nahrungsmittel verantwortlich. Bereinigt um die Steigerung der Verbraucherpreise 2022 sei der Konsum in Hessen je Einwohner um 1,2 Prozent gestiegen, in Deutschland um 3,2 Prozent.