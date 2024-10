Hessinnen und Hessen sparen wieder weniger

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen legen wieder weniger Geld zurück. 2022 sparten sie durchschnittlich 11,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Weltspartags mitteilte. Pro Kopf wurden 2022 in Hessen durchschnittlich 3.190 Euro zur Seite gelegt - 19,3 Prozent weniger als 2021.