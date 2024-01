Konsumgütermesse Ambiente startet mit Rekorden

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem komplett ausgebuchten Gelände ist die Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt gestartet. 4928 Aussteller aus 170 Ländern bespielen mit 360.000 Quadratmetern so viel Fläche wie noch nie, berichtete die Messegesellschaft zur Eröffnung der Schau an diesem Freitag. Die Zahlen aus dem Vorjahr wurden jeweils deutlich übertroffen. Gezeigt werden bis Dienstag (30. Januar) Waren und Trends fürs Wohnen, Essen, Trinken, Kochen und Schenken.