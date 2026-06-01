Kriminalität

Kontrahent gegen Kopf getreten - 24-Jähriger festgenommen

Ein Streit in Frankfurt eskaliert. Ein 18 Jahre alter Mann wird so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden muss. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem gewalttätigen Streit in Frankfurt-Sachsenhausen ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein 24-Jähriger soll einem 18-Jährigen gegen den Kopf getreten haben, als dieser schon bewusstlos am Boden lag, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht lebensbedrohlich.

Zunächst seien sich am frühen Sonntagmorgen zwei Gruppen begegnet, was zu einem verbalen Streit zwischen zwei Männern führte. Dann sei es zu der gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Zeugen alarmierten die Polizei, die den mutmaßlichen Täter in der Nähe festnahm. Ein Haftrichter sollte noch am Montag darüber entscheiden, ob der 24-Jährige in Untersuchungshaft muss. Es laufen Ermittlungen, warum es zu dem Streit kam.

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