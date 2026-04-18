Streit in Frankfurt eskaliert - zwei Männer verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein zunächst verbaler Streit ist in Frankfurt eskaliert - nach dem Einsatz einer Reizgaswaffe gab es zwei Verletzte. Wie die Polizei mitteilte, seien zwei Männer in der Nacht zum Samstag mit einer Gruppe von vier anderen in Streit geraten. Einer der Männer aus der größeren Gruppe habe dann mutmaßlich eine Pfefferpistole gezogen und aus kurzer Distanz auf den Kopf eines Kontrahenten geschossen. Dabei erlitt ein 29-Jähriger eine Platzwunde und ein 23-Jähriger Augenreizungen.