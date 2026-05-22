Tödlicher Streit in Frankfurt – Polizist schießt auf Mann
In einer Wohnung im Frankfurter Nordend eskaliert ein Streit zweier Männer. Einer stirbt. Der andere wird von der Polizei angeschossen und schwer verletzt.
Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem tödlichen Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung in Frankfurt/Main haben Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter angeschossen und schwer verletzt. Der andere Mann sei beim Eintreffen der Streife bereits schwerst verletzt gewesen und am Tatort gestorben, teilten Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und Hessisches Landeskriminalamt (LKA) am Abend gemeinsam mit.
Streit mit scharfem Gegenstand
Bei der Auseinandersetzung der beiden Männer am frühen Donnerstagabend in der Zeißelstraße im Nordend sei nach derzeitigem Ermittlungsstand auch ein scharfer Gegenstand verwendet worden. Im weiteren Verlauf sei es zum Schusswaffengebrauch der Polizei gegen den zweiten Kontrahenten gekommen. Der Mann sei umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.
LKA und Mordkommission ermitteln
Die genauen Umstände und der Ablauf des Geschehens seien Bestandteil der laufenden Ermittlungen, hieß es weiter. Der Tatort wurde abgesperrt, Spuren werden gesichert. Die Ermittlungen übernahmen das LKA und die Mordkommission der Frankfurter Polizei.