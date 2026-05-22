Tödlicher Streit in Frankfurt – Polizist schießt auf Mann

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem tödlichen Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung in Frankfurt/Main haben Polizeibeamte den mutmaßlichen Täter angeschossen und schwer verletzt. Der andere Mann sei beim Eintreffen der Streife bereits schwerst verletzt gewesen und am Tatort gestorben, teilten Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und Hessisches Landeskriminalamt (LKA) am Abend gemeinsam mit.

Streit mit scharfem Gegenstand

Bei der Auseinandersetzung der beiden Männer am frühen Donnerstagabend in der Zeißelstraße im Nordend sei nach derzeitigem Ermittlungsstand auch ein scharfer Gegenstand verwendet worden. Im weiteren Verlauf sei es zum Schusswaffengebrauch der Polizei gegen den zweiten Kontrahenten gekommen. Der Mann sei umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.

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LKA und Mordkommission ermitteln