Mann mit Stich in den Hals am Hauptbahnhof verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Streit vor einem Kiosk am Frankfurter Hauptbahnhof ist ein 38-Jähriger verletzt worden. Ein 33-Jähriger stach dem Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Halsbereich, wie die Polizei mitteilte. Der Tatverdächtige wurde umgehend von der Polizei festgenommen, die Beamten befanden sich in unmittelbarer Tatortnähe.