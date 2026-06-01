Beifahrerin leicht verletzt

Kontrolle verloren: Auto surft 30 Meter über Leitplanke

Regenschauer, ein Wasserteppich auf der Fahrbahn – und plötzlich rutscht ein Auto über die Leitplanke. Wie ein spektakulärer Unfall auf der Autobahn für den Fahrer und seine Ehefrau ausging.

Bei dem Unfall erlitt die Ehefrau des Fahrers laut Polizei leichte Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Bei dem Unfall erlitt die Ehefrau des Fahrers laut Polizei leichte Verletzungen. (Symbolbild)

Heidenheim an der Brenz (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 7 bei Heidenheim an der Brenz die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist etwa 30 Meter über eine Leitplanke gesurft. Danach geriet der Pkw auf eine leicht ansteigende Böschung, an der er weitere 50 Meter entlang rutschte. Die 57-jährige Ehefrau des Fahrers sei bei dem Unfall am Sonntag leicht verletzt worden. 

Zur Unfallursache hieß es, der 58 Jahre alte Fahrer habe nach einem Regenschauer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, als er einen Wasserteppich durchfahren wollte. Dabei habe sich der Wagen zunächst gedreht und sei dann rückwärts auf das abgesenkte Ende der Leitplanke geraten. 

Bevor das rutschende Auto schließlich ganz zum Halten kam, beschädigte es noch ein Brückenhinweisschild, so die Polizei. Der entstandene Schaden am Auto wird auf 50.000 Euro geschätzt. Zum Schaden an Leitplanke und Hinweisschild teilte die Polizei nichts mit. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrer schlägt Beifahrerin und erfasst Jugendliche mit Auto
Unfälle

Fahrer schlägt Beifahrerin und erfasst Jugendliche mit Auto

Zuerst Streit, dann schlägt der Fahrer zu - und zwei unbeteiligte Jugendliche am Straßenrand werden verletzt. Es scheint nicht der erste Unfall des Fahrers an diesem Tag gewesen zu sein.

01.12.2025

Zwei Menschen bei Unfall verletzt - Fahrer flüchtig
Fahrerflucht

Zwei Menschen bei Unfall verletzt - Fahrer flüchtig

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll bei Filderstadt einen Unfall verursacht haben. Statt anzuhalten, fährt er vom Unfallort weg. Zwei Menschen sind verletzt - eine Frau sogar schwer.

13.04.2025

Frau wird auf Autobahn aus Auto geschleudert
Nächtlicher Unfall

Frau wird auf Autobahn aus Auto geschleudert

Ein Wagen kommt von der Fahrbahn der A3 ab, für die Beifahrerin hat das schlimme Folgen - sie war wohl nicht angeschnallt. Die anderen Insassen hatten mehr Glück.

23.12.2024

Unfälle

Auto kracht in Leitplanke und überschlägt sich - Fahrer tot

07.09.2023

Schwalm-Eder-Kreis

Autounfall: Fahrer stirbt, Beifahrerin schwer verletzt

13.08.2023