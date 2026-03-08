Kriminalität

Kontrolleure in S-Bahn in Frankfurt angegriffen und verletzt

Ein Schwarzfahrer rastet aus, schlägt zu und entkommt – zwei Kontrolleure werden verletzt. Was ist bekannt?

Der Angreifer konnte aus der S-Bahn fliehen. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Der Angreifer konnte aus der S-Bahn fliehen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Zwei Kontrolleure der Deutschen Bahn sind in einer S-Bahn in Frankfurt/Main von einem unbekannten Fahrgast angegriffen und verletzt worden. Der Mann habe keinen gültigen Fahrschein für die erste Klasse der S-Bahn in Fahrtrichtung Wiesbaden vorweisen können, teilte die Polizei mit.

Bei der Kontrolle habe er den Bahnangestellten mit Gewalt bedroht. Der 55-jährige Kontrolleur habe daraufhin die Polizei rufen wollen, als der Verdächtige nach ihm geschlagen und versucht habe, aus den geöffneten Türen zu fliehen. Der 61-jährige Kollege versuchte den Mann an der Flucht zu hindern.

«Es entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Folge alle Beteiligten zu Boden stürzten», so die Polizei. Anschließend sei dem Mann die Flucht aus der S-Bahn gelungen. Beide Kontrolleure seien bei dem Angriff verletzt worden, der 61-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. 

Die Sicherheit von Zugbegleitern steht nach einem tödlichen Angriff in einem Regionalzug im Februar verstärkt im Fokus. In Rheinland-Pfalz war ein 36 Jahre alter Zugbegleiter von einem Fahrgast bei einer Ticketkontrolle mit Faustschlägen gegen den Kopf so schwer verletzt worden, dass er später starb. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus.

