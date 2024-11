Mann schlägt Zugbegleiter und läuft davon

Gießen (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer hat einen Fahrkartenkontrolleur am Bahnhof Gießen geschlagen und verletzt. Der 60-jährige Zugbegleiter erlitt dabei eine Platzwunde am Auge, wie die Bundespolizei mitteilte. Zuvor hatte er einen schlafenden Mann in einer Regionalbahn für eine Ticketkontrolle geweckt. Der habe sich geweigert, die Fahrkarte vorzuzeigen, woraufhin der Kontrolleur ihn in Gießen des Zuges verweisen wollte. Am Bahnhof schlug der Unbekannte dem 60-Jährigen dann unvermittelt ins Gesicht und lief davon. Dabei wurde auch seine Brille beschädigt. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten.