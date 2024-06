Konzept «Bici-Bus» in Hessen zunehmend verbreitet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gemeinsam sicher zur Schule radeln - das ist Ziel der Initiative «Bici-Bus», die auch in Hessen immer mehr Zuspruch findet. Die Idee stammt ursprünglich aus England, bekannt wurde sie aber durch ihre Umsetzung im spanischen Barcelona, erläuterte Simone Markl vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), die das Konzept nach Deutschland brachte und es hier aufbaut. Bei einem «Bici-Bus» werden die Kinder auf ihren Rädern von mitfahrenden Erwachsenen eingerahmt und so vom übrigen Straßenverkehr abgeschirmt. «Bici» ist das spanische Wort für «Fahrrad».

In mehreren Städten in Hessen haben sich lokale Organisatoren angeschlossen und bieten solche Fahrten an. In Frankfurt ist ab dieser Woche mit Bockenheim ein dritter Stadtteil dabei, bei diesem «Bici-Bus» werden sogar Kita-Kinder mitfahren, wie Markl sagte. Neu geplant sei ein solcher bunter Fahrrad-Konvoi zur Schule auch in Darmstadt, Langen und Homberg (Efze). Schon länger mit dabei seien zudem Wiesbaden, Kassel, Offenbach, Gießen, Michelstadt und Taunusstein.