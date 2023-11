Erstes Überholverbot von Fahrrädern in Heidelberg

In Heidelberg ist es so weit. Das erste Überholverbot von Fahrrädern wurde in der Bahnstadt erlassen. In der Grünen Meile der Heidelberger Bahnstadt heißt es nun ganz offensichtlich: ‚Radfahrer überholen verboten – Denn hier ist es einfach zu eng.‘ Das Thema "Überholverbot von Fahrrädern" rückt mit Heidelberg nun in regionale Nähe. Bisher gibt es das Schild an nur wenigen Orten in Deutschland, beispielsweise in Stuttgart.