Musik

Konzert im Kloster: Finale des Rheingau Musik Festivals

Musiker und Sänger aus Dresden gestalten vor 1.300 Zuhörern den Abschluss eines 152-teiligen Konzertreigens. Welches Jubiläum steht im nächsten Jahr an?

Durch diesen Kreuzgang des Klosters Eberbach wandeln viele Besucher des Rheingau Musik Festivals in den Konzertpausen. (Archivbild) Foto: Jennifer Brückner/dpa
Durch diesen Kreuzgang des Klosters Eberbach wandeln viele Besucher des Rheingau Musik Festivals in den Konzertpausen. (Archivbild)

Eltville (dpa/lhe) - Mit Felix Mendelssohn Bartholdys Lobgesang-Sinfonie ist das Rheingau Musik Festival (RMF) als einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen zu Ende gegangen. Der Dresdner Kreuzchor und die
Dresdner Philharmonie intonierten das an Beethovens neunter Sinfonie orientierte Werk vor rund 1.300 Zuhörern im Kloster Eberbach bei Eltville. Das Abschlusskonzert in dessen mittelalterlicher Basilika war laut den Veranstaltern ausverkauft. Das einstige Zisterzienserkloster in einem Tal des Taunus war als Drehort des Films «Der Name der Rose» international bekanntgeworden.

Die Veranstalter des Konzertreigens zogen eine positive Bilanz für dieses Jahr. Seit dem Auftakt am 20. Juni hatte das Festival in 152 Konzerten an 26 Spielstätten eine Auslastung von rund 91 Prozent erreicht. Rund 6.000 Eintrittskarten mehr als im Vorjahr wurden verkauft. Insgesamt standen etwa 130.000 Karten bei der 39. Auflage mit mehr als 3.000 Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung.

Jubiläum im nächsten Jahr

Nun nimmt das RMF mit Sitz in Oestrich-Winkel am Rhein ein Jubiläum in den Blick: Vom 19. Juni bis zum 4. September 2027 soll die 40. Auflage des Konzertreigens mit viel Klassik, aber auch Jazz und Pop über die Bühne gehen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Vor allem Sponsoren, Kartenverkauf und ein Förderverein finanzieren das Festival. Die Gesamtkosten haben sich laut den Veranstaltern auch in diesem «Sommer voller Musik» wieder auf acht Millionen Euro belaufen. Der hessische Landeszuschuss lag dabei traditionell bei 25.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rheingau Musik Festival: Hohe Auslastung - Jubiläum 2027
Musik

Rheingau Musik Festival: Hohe Auslastung - Jubiläum 2027

Einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen hat 6.000 Karten mehr als im Vorjahr verkauft. Welche Bilanz 2026 zieht das Rheingau Musik Festival, welchen Geburtstag feiert es nächstes Jahr?

04.09.2026

Rheingau Musik Festival lockt rund 130.000 Besucher an
Konzerte

Rheingau Musik Festival lockt rund 130.000 Besucher an

Konzert im Kloster: Eines der großen Events des europäischen Festivalsommers klingt mit Mahlers monumentaler Musik aus. Wie fällt die Bilanz des Konzertreigens in Hessen und Rheinland-Pfalz aus?

06.09.2025

Konzert im Kloster eröffnet Rheingau Musik Festival
Musik

Konzert im Kloster eröffnet Rheingau Musik Festival

Eines der großen Events des europäischen Festivalsommers hat wieder begonnen. Beidseits des Rheins sind rund 150 Veranstaltungen geplant. Wer hat diesmal beim Auftakt musiziert?

21.06.2025

Kultur

Rheingau Musik Festival mit Leipziger Gewandhausorchester

02.09.2023

Musik

Konzert im Kloster: Auftakt des Rheingau Musik Festivals

24.06.2023