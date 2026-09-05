Konzert im Kloster: Finale des Rheingau Musik Festivals

Eltville (dpa/lhe) - Mit Felix Mendelssohn Bartholdys Lobgesang-Sinfonie ist das Rheingau Musik Festival (RMF) als einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen zu Ende gegangen. Der Dresdner Kreuzchor und die

Dresdner Philharmonie intonierten das an Beethovens neunter Sinfonie orientierte Werk vor rund 1.300 Zuhörern im Kloster Eberbach bei Eltville. Das Abschlusskonzert in dessen mittelalterlicher Basilika war laut den Veranstaltern ausverkauft. Das einstige Zisterzienserkloster in einem Tal des Taunus war als Drehort des Films «Der Name der Rose» international bekanntgeworden.

Die Veranstalter des Konzertreigens zogen eine positive Bilanz für dieses Jahr. Seit dem Auftakt am 20. Juni hatte das Festival in 152 Konzerten an 26 Spielstätten eine Auslastung von rund 91 Prozent erreicht. Rund 6.000 Eintrittskarten mehr als im Vorjahr wurden verkauft. Insgesamt standen etwa 130.000 Karten bei der 39. Auflage mit mehr als 3.000 Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung.

Jubiläum im nächsten Jahr

Nun nimmt das RMF mit Sitz in Oestrich-Winkel am Rhein ein Jubiläum in den Blick: Vom 19. Juni bis zum 4. September 2027 soll die 40. Auflage des Konzertreigens mit viel Klassik, aber auch Jazz und Pop über die Bühne gehen.

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